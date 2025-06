Os ataques americanos sobre as instalações nucleares do Irã não destruíram por completo o programa atômico do regime de Teerã e, ao contrário do que anunciou Donald Trump, apenas atrasou em alguns meses seu desenvolvimento. Os dados foram divulgados nesta terça-feira por diversos meios de comunicação nos EUA, com base em um informe preliminar da Agência de Inteligência da Defesa. Ainda que seja um levantamento de apenas cinco páginas, trata-se da primeira avaliação feita internamente pelos americanos.