Paulo Figueiredo, neto do último ditador brasileiro João Baptista Figueiredo, foi ironizado por um dos principais expoentes da defesa dos direitos humanos na Câmara dos Deputados dos EUA nesta terça-feira, em Washington. O bolsonarista esteve na Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano, repetindo as mentiras sobre a existência de uma suposta ditadura no Brasil e chamando o ministro Alexandre de Moraes de "ditador de fato do Brasil". O neto do último general do regime militar pedia sanções contra autoridades brasileiras e atua, ao lado de Eduardo Bolsonaro, para convencer o governo de Donald Trump a agir contra o STF.