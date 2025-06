Brasil e EUA vão testar suas forças nesta semana, num primeiro embate entre as diplomacias de Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. Nesta quinta-feira, a Comissão Internacional de Direitos Humanos votará a escolha de seus novos membros e, apoiada pelo movimento de extrema direita, a Casa Branca tentará emplacar a filha de um dissidente cubano para uma das três vagas na Comissão. Brasil também decidiu lançar um candidato, na esperança de frear o avanço ultraconservador e testando sua influência entre os vizinhos. Conforme o UOL antecipou com exclusividade, a aposta do Palácio do Planalto foi pelo acadêmico Fabio de Sá e Silva, que já esteve à frente de pesquisas e políticas em temas prisionais, de segurança pública e acesso à justiça. Silva já trabalhou no antigo Ministério da Justiça e foi consultor de vários organismos internacionais com atuação em direitos humanos, incluindo a própria Comissão