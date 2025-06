O Pentágono anunciou que abriu uma investigação criminal sobre o vazamento de um informe de cinco páginas dos serviços de inteligência dos EUA e que concluiu que os ataques de Donald Trump contra as instalações no Irã não foram capazes de encerrar o programa nuclear de Teerã. A medida contradiz a versão inicial adotada pela Casa Branca que denunciava meios de comunicação por estarem difundindo supostas desinformações sobre a situação no Irã. O informe preliminar foi divulgado na terça-feira por diversos meios de comunicação nos EUA, com base em um levantamento da Agência de Inteligência da Defesa.