ONU faz 80 anos incerta de seu futuro, em sua maior crise e com demissões

Há exatos 80 anos, 50 países se reuniram em São Francisco para assinar a Carta das Nações Unidas, uma verdadeira revolução na organização das relações internacionais diante de duas guerras que tinham jogado sociedades inteiras ao abismo. Nas suas primeiras palavras, o objetivo daquele acordo era tão ousado quanto claro: "salvar as gerações futuras do flagelo da guerra". Veja o texto completo de Jamil Chade