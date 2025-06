Numa carta enviada ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, um dos líderes do partido republicano na Câmara dos Deputados pediu pressa na adoção de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, no STF, e outras autoridades brasileiras. A carta foi enviada por Christopher Smith, co-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados nos EUA. O documento foi emitido depois da participação de Paulo Figueiredo, neto do ex-ditador João Baptista Figueiredo, numa audiência no órgão. No evento, porém, o brasileiro também foi ridicularizado por um dos líderes da defesa de direitos humanos entre os democratas.