O governo de Luiz Inácio Lula da Silva admite que vê a situação das redes sociais como uma "potencial" área de conflito com os EUA e manda um recado ao governo de Donald Trump: o Brasil tem "linhas vermelhas" e irá agir politicamente se houver algum tipo de sanção contra autoridades no país. Nesta quinta-feira (26), o STF ampliou a responsabilidade das plataformas diante da disseminação de postagens criminosas ou antidemocráticas. Fontes do alto escalão em Brasília não descartam que, depois da decisão sobre o Marco Civil, as empresas do setor façam pressão por ações, e que governos, como o dos EUA, considerem medidas.