O governo de Donald Trump conseguiu votos suficientes para garantir um lugar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, numa manobra que deixa ativistas e países preocupados com a influência da Casa Branca no futuro do debate de direitos humanos na região e sua instrumentalização para pressionar governos. A eleição ocorreu nesta sexta-feira durante a Assembleia Geral da OEA. O brasileiro Fábio de Sá e Silva ainda está na briga e foi eleita também Marion Bethel, da Bahamas. A votação ainda continua, sem uma definição para a última vaga.