Os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, não irão à cúpula do Brics. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto nesta sexta-feira. O encontro está marcado para os dias 6 e 7 de julho e será o primeiro sem contar com o maior líder em Pequim desde a criação do bloco. Dos 28 países que estão convidados para o encontro, 20 deles confirmaram a viagem de seus presidentes ou primeiro-ministros. Não se descarta ainda que outros países árabes não mandem suas delegações comandadas por chefes de estado. A Arábia Saudita, por exemplo, jamais foi a uma cúpula do bloco. Egito e Emirados Árabes não confirmaram.