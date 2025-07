Nova lei permitirá que Trump retire US$ 1,6 bilhão de latinos por ano A lei proposta por Donald Trump e aprovada nesta terça-feira, que visa mudar o arcabouço fiscal e tributário nos EUA, atingirá os imigrantes brasileiros e latinos. Pela nova regra, um imposto de 1% será aplicado sobre as remessas enviadas pelos estrangeiros que trabalham nos Estados Unidos de volta a seus países, independentemente se estão de forma regular ou não em empregos americanos. A "One, Big, Beautiful Bill" de Trump, como vem sendo chamada pelo presidente, promete causar um profundo impacto na América Latina, que já está sendo abalada pelas deportações e prisões de seus nacionais em território americano. Veja o texto completo de Jamil Chade