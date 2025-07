O presidente dos EUA, Donald Trump, usou uma coletiva de imprensa para dizer que, caso o candidato democrata para a prefeitura de Nova York, Zohran Mamdani, não permita que as autoridades detenham estrangeiros, ele mesmo seria preso. Mamdani causou um terremoto político ao vencer as primárias do partido democrata para a eleição municipal. Com uma plataforma política de apoio aos imigrantes e se autodeclarado como um "democrata socialista", Mamdani passou a ser alvo de intensos ataques dos republicanos.