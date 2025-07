A uma semana do prazo final, Trump não responde oferta comercial do Brasil O governo de Donald Trump ignorou até o momento a proposta apresentada pelo Brasil para que haja algum tipo de entendimento comercial entre os dois países. O UOL apurou que, há cerca de dez dias, uma delegação brasileira submeteu aos americanos uma oferta de como considerava que poderia ser estabelecida uma relação de reciprocidade comercial entre Washington e Brasília. Mas, para a surpresa tanto do governo quanto do setor privado, a Casa Branca nunca respondeu à proposta. Veja o texto completo de Jamil Chade