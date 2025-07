As tarifas estabelecidas por Donald Trump começam a impactar certos segmentos das exportações do Brasil para o mercado americano, e o setor privado está levando o alerta para os negociadores do Itamaraty. Um levantamento realizado pela Câmara de Comércio Brasil-EUA indicou que, embora o fluxo de vendas continue crescendo de uma maneira geral e até atingindo números inéditos, alguns setores já identificaram prejuízos. Dos dez produtos mais exportados pelo Brasil aos EUA, cinco sofreram quedas.