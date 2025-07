Ministro denuncia 'uso de tarifas como arma', às vésperas de prazo de Trump O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, criticou a imposição de tarifas por parte de Donald Trump, faltando poucos dias para o prazo dado pela Casa Branca para o fim do período de negociações com governos de todo o mundo sobre a nova estrutura comercial dos EUA. Num artigo numa revista do Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais), o chanceler alertou sobre o impacto das medidas anunciadas pelo governo americano. Veja o texto completo de Jamil Chade