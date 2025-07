Análise: Trump abre caminho à mega transferência de renda de pobres a ricos Transformada no carro chefe do governo de Donald Trump, a nova lei fiscal que será assinada nesta sexta-feira pelo presidente dos EUA ameaça promover uma das maiores transferências de renda de pobres para os ricos em décadas nos EUA. Levantamentos e estudos realizados por diferentes entidades, inclusive dentro do próprio Congresso americano, indicam que o impacto das 887 páginas será profundo, desmontando programas sociais e beneficiando algumas das maiores fortunas do país. Veja o texto completo de Jamil Chade