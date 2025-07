O governo de Luiz Inácio Lula da Silva usou os desastres naturais no Texas para chamar a atenção sobre o impacto das mudanças climáticas. As enchentes que deixaram 27 mortos ocorreram num estado onde o apoio à agenda anti-clima por parte de Donald Trump tem um amplo apoio político. Em nota, o governo afirma que "tomou conhecimento, com pesar, das fortes chuvas e enchentes que atingiram a região central do estado do Texas, nos Estados Unidos da América, na última sexta-feira, resultando em ao menos 27 mortos, dezenas de desaparecidos e centenas de desabrigados".