Os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump tentam fechar um acordo comercial, antes do prazo estabelecido de 9 de julho. O UOL apurou que, na última sexta-feira, delegações dos dois países se reuniram por videoconferência para buscar um entendimento. Fontes no Itamaraty garantem que as conversas vão ser mantidas nos próximos dias. A Casa Branca está focando seus esforços diplomáticos em 18 parceiros que, juntos, representam mais de 90% do comércio dos EUA. Uma das possibilidades é de que doze deles recebam cartas ainda nesta segunda-feira (7) com a confirmação de entendimentos ou a recusa de acordos. Não há, neste momento, nenhuma confirmação de que o Brasil esteja na lista.