Brasileiro faz autodeportação e deixa 6 filhos e mulher nos EUA: 'Angústia' Um dos últimos atos do mineiro Frilei Brás ao lado de seus seis filhos e esposa foi reuni-los todos na sala de casa para uma oração. Instantes depois, ele se dirigia ao aeroporto de Boston, nos EUA, para uma viagem que jamais havia planejado fazer: estava se autodeportando. No total, o governo americano insiste que um milhão de estrangeiros já deixou o país de "livre e espontânea vontade". Os números não foram comprovados por nenhuma entidade independente e nem detalhados pela Casa Branca. Mas fazem parte de uma tentativa deliberada do governo de Donald Trump para colocar pressão máxima para que os imigrantes sem documentos optem pela saída. Veja o texto completo de Jamil Chade