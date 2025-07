Trump diz que Musk é 'trem descarrilhado' e denuncia conflito de interesse O presidente Donald Trump reagiu ao anúncio do bilionário Elon Musk de criar seu próprio partido político e romper com os republicanos. Neste domingo, o chefe da Casa Branca afirmou nas redes sociais que ficou "triste ao ver Elon Musk sair completamente "dos trilhos", tornando-se essencialmente um DESASTRE DE TREM nas últimas cinco semanas". "Ele até quer fundar um terceiro partido político, apesar do fato de que eles nunca tiveram sucesso nos Estados Unidos - o sistema parece não ter sido projetado para eles", disse. Veja o texto completo de Jamil Chade