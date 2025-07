Filme de Petra Costa sobre avanço de evangélicos chega aos EUA de Trump O filme de Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos, desembarca nesta semana nos EUA de Donald Trump, antes de fazer seu lançamento global pela Netflix, no dia 14. Nesta sexta-feira (11), o filme que teve a produção da empresa de Brad Pitt estará em cartaz em Nova York. A obra que retrata o avanço político dos evangélicos chega em um momento, nos EUA, no qual o grupo descrito por Petra Costa já está no poder, transformando leis, realidades e destinos. Veja o texto completo de Jamil Chade