O governo de Donald Trump estabeleceu uma tarifa de 25% para bens do Japão e da Coreia, depois de 90 dias de negociações e como parte de sua reformulação do comércio americano. O anúncio foi feito nesta segunda-feira e a Casa Branca indica que outros países também serão informados a partir de hoje sobre como será a relação com os EUA. As novas tarifas serão válidas a partir do dia 1º de agosto e, em cartas enviadas aos chefes de governo dos países asiáticos, Trump explicou que qualquer nova barreira de coreanos ou japoneses será respondida com um aumento ainda maior de tarifas.