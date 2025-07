De forma inédita, o Tribunal Penal Internacional emitiu nesta terça-feira mandados de prisão contra Haibatullah Akhundzada, Líder Supremo do Talibã, e Abdul Hakim Haqqani, Chefe de Justiça do Talibã. No início do ano, diante do risco de uma decisão contrária à sua cúpula, o governo do Afeganistão se retirou do Tribunal Penal Internacional. Implementar a ordem de prisão, portanto, será uma tarefa considerada como improvável. Mas, ainda assim, a decisão foi interpretada como uma resposta por parte da corte sobre o que o direito internacional diz num momento em que, em diversos países, mulheres sofrem uma deterioração de seus direitos básicos.