A assertiva do título parece um tanto óbvia para quem acompanha ou estuda o esporte, mas o que a história nos apresenta é que atletas ganharam protagonismo para além da competição há não mais de uma década. Isso mesmo, a virada em favor dos atletas teve início apenas e tão somente pouco menos de míseros 15 anos, quando uma ação dentro do Movimento Olímpico construiu um documento nomeado agenda 20+20 dando aos atletas o direito de participar das instâncias de poder que decidem os rumos do esporte e do olimpismo. Mais do que um gesto formal, burocrático, o direito ao pertencimento das instâncias de poder significa reconhecer a importância dos protagonistas do fenômeno esportivo. Atletas, ao longo da história, tiveram suas performances naturalizadas como excepcionais, mas o direito a participar de competições traziam de forma velada o silenciamento diante de questões externas ao esporte. Durante mais de um século de realizações olímpicas o lema "política e esporte não se misturam" foi administrado conforme a conveniência das instâncias de poder. Quase sempre aplicado contra os atletas isso significou calar diante de qualquer questão que afetasse a cidadania ou a humanidade.