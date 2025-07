Contra Trump, Brasil e México costuram pacto diplomático em órgão regional

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva está conduzindo, nos bastidores, uma negociação com o México para superar um impasse na disputa entre os dois países por uma vaga na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Uma ala do governo brasileiro defende que o país abra mão de seu candidato, Fábio de Sá e Silva, deixando a vaga para o mexicano. Mas há quem alerte sobre o impacto que isso poderia ter para a defesa dos interesses brasileiros diante do avanço de Donald Trump na região. Ambos, porém, admitem que o foco é garantir uma aliança que permita frear o avanço da extrema direita na entidade regional, considerada como estratégica. Veja o texto completo de Jamil Chade