Há uma tentativa de golpe, e de novo com o apoio dos EUA A carta de 9 de julho de 2025 entrará para a história política e diplomática do Brasil. Trata-se de uma prova contundente de um processo de golpe com o envolvimento de uma potência estrangeira. Já vimos esse filme antes. Mas na versão anterior, ele era em branco e preto e os documentos apenas surgiram décadas depois. Veja o texto completo de Jamil Chade