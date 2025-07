O presidente Donald Trump foi às redes sociais nesta quarta-feira pela terceira vez desde domingo para lançar alertas ao Brasil e ao Brics. Em sua plataforma Truth Social, o americano voltou a publicar exatamente as mesmas mensagens que tinha emitido no domingo e na segunda-feira, em relação à situação política nacional. "Qualquer país que se alinhe com as políticas antiamericanas do BRICS terá de pagar uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa política. Obrigado por sua atenção a esse assunto!", afirmou Trump nas redes sociais.