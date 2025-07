O presidente americano Donald Trump anunciou a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos brasileiros, em uma sanção contra a atitude das instituições brasileiras contra Jair Bolsonaro. As taxas entrarão em vigor no dia 1º de agosto. "Devido, em parte, aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos (conforme ilustrado recentemente pela Suprema Corte do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura SECRETAS e INJUSTAS para plataformas de mídia social dos EUA, ameaçando-as com multas de até R$ 1 milhão), o Brasil está se tornando um país de grande importância para o mundo", escreveu Donald Trump em uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Redes sociais, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e expulsão do mercado brasileiro de mídia social), a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todo e qualquer produto brasileiro enviado para os Estados Unidos, além de todas as tarifas setoriais. Os produtos transbordados para burlar essa tarifa de 50% estarão sujeitos a essa tarifa mais alta", disse Trump.