O governo brasileiro considera que Donald Trump usou o comércio como uma arma para atingir metas políticas e a Casa Branca exigiu "capitulação" por parte do Brasil. Mas o Palácio do Planalto insiste que não irá aceitar uma barganha no aspecto exigido por Washington, que envolveria abandonar o processo judicial contra Jair Bolsonaro e os responsáveis pelos ataque de 8 de janeiro de 2023. Um dos setores considerados para retaliação pode ser na área de propriedade intelectual, ainda que o pacote ainda não tenha sido fechada. O governo, neste momento, está avaliando setores e estratégias. "Será algo seletivo e pontual", afirmou um experiente negociador.