Uma das principais lideranças parlamentares da UE alerta que as tarifas colocadas por Donald Trump contra o Brasil são demonstrações da coerção que o americano quer impôr ao mundo. A deputada Anna Cavazzini, vice-presidente da Delegação do Brasil no Parlamento Europeu e representante do comitê de relações comerciais entre a UE e os EUA, afirmou que "as luvas foram retiradas".