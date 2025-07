Trump visa abalar eleição de 2026 no Brasil e retomar influência regional A ofensiva do governo de Donald Trump contra as instituições brasileiras - nas redes sociais, em declarações públicas e na aplicação de tarifas de 50% - tem como meta abalar a eleição de 2026. Fontes e conselheiros da Casa Branca confirmaram ao UOL que o Brasil é considerado como uma peça chave e "joia da coroa" na estratégia americana de retomar uma "ampla influência" na América Latina. Um passo fundamental nessa operação é a de garantir que não haja, no Brasil, um governo que coloque travas ou que seja um obstáculos para as pretensões dos EUA na região. Veja o texto completo de Jamil Chade