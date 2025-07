Sob Trump, déficit brasileiro com EUA aumentou em 500% e desmente carta Um novo relatório publicado nesta sexta-feira pela Amcham Brasil revela que o superávit comercial dos Estados Unidos em relação ao Brasil alcançou US$ 1,7 bilhão — um aumento de aproximadamente 500% em comparação com o mesmo período de 2024. Os dados consideram o período no qual Trump lançou sua guerra tarifária, repleta de incertezas e chantagens nas negociações. O documento desmente a carta enviada pelo presidente americano, de que haveria um déficit dos EUA com o Brasil. Veja o texto completo de Jamil Chade