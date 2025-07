O governo de Donald Trump anunciou neste sábado a aplicação de tarifas de 30% contra México e União Europeia. Em carta ao governo de Claudia Scheinbaum, o presidente americano sinalizou que, mais uma vez, vinculava a questão comercial com decisões políticas. No documento aos mexicanos, Trump afirma que "os Estados Unidos impuseram tarifas para lidar com a crise do fentanil em nosso país, causada, em parte, pelo fracasso do México em impedir que os cartéis, formados pelas pessoas mais desprezíveis que já passaram pela Terra, despejassem essas drogas em nosso país".