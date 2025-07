Israel aumentou de forma substancial a compra de petróleo brasileiro, coincidindo com a ofensiva do governo de Benjamin Netanyahu sobre Gaza. Dados oficiais contidos no anuário de 2025 da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) revelam que as vendas do combustível nacional para Israel aumentaram em 51% entre 2023 e 2024. Nesse mesmo período, a exportação de petróleo do Brasil para o mundo sofreu um incremento de apenas 9%.

Não há qualquer registro de exportação de petróleo do Brasil para Israel entre 2015 e 2020. Em 2021, ainda no governo de Jair Bolsonaro, as vendas foram iniciadas. Em 2022, elas chegaram a 11 milhões de barris. Mas, em 2023, houve uma queda substancial e somaram 1,9 milhão de barris.