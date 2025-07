Semanas antes da eleição presidencial nos Estados Unidos, em novembro de 2024, o Itamaraty decidiu mandar uma comitiva para a capital americana, Washington. O objetivo era entrar em contato com republicanos e democratas para tentar entender as prioridades políticas de cada grupo, e, assim, levantar as ameaças e oportunidades para o Brasil. A equipe voltou com uma conclusão: se chegasse ao poder, a ala que apoiava Donald Trump no Partido Republicano faria uma forte pressão contra governos progressistas na América Latina, colocaria os interesses das "big techs" como prioridade e não toleraria a influência estratégica da China na região. Os recados estavam dados. Um documento foi produzido e enviado ao chanceler Mauro Vieira, no que seria um alerta preciso do que aconteceria nos meses seguintes.