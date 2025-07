Nos EUA, o hambúrguer transcende o mero sentido de um alimento e se tornou um símbolo essencial da cultura americana. Mas esse ícone, agora, pode ter seu preço ameaçado. O culpado? A sanção imposta por Donald Trump de 50% contra o Brasil e seu impacto no setor de alimentos. Hoje, o país é o quinto maior fornecedor de carne bovina para os EUA, com 21% do mercado de importados. Antes mesmo do tarifaço anunciado pela Casa Branca na semana passada, a carne brasileira já enfrentava sérios obstáculos para entrar nos EUA. O governo americano havia colocado uma cota, limitando o volume do produto brasileiro que entraria com tarifas baixas.