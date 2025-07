Num primeiro gesto formal desde a decisão de Donald Trump de aplicar tarifas de 50% contra produtos brasileiros, o Itamaraty solicitou oficialmente a inclusão do tema na agenda da OMC (Organização Mundial do Comércio). Em um documento obtido pelo UOL, a agenda da reunião do Conselho Geral da OMC nos dias 22 e 23 de julho conta agora com um novo item: "Respeitando o sistema comercial multilateral com base em regras". Em outras palavras, a ofensiva de Trump para usar o comércio como arma política.