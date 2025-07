O governo de Luiz Inácio Lula da Silva ganhou um aliado de peso na luta contra as taxas anunciadas pelos EUA contra o Brasil. A maior entidade de empresários do mundo — a Câmara de Comércio dos Estados Unidos — se une à AmCham Brasil (Câmara Americana de Comércio no Brasil) para pedir o fim das tarifas de 50% e podem ser aplicadas a partir de 1º de agosto. "A Câmara dos Estados Unidos e a AmCham Brasil conclamam os governos dos Estados Unidos e do Brasil a se engajarem em negociações de alto nível para evitar a implementação de tarifas prejudiciais", afirma uma nota conjunta, emitida nesta terça-feira em Washington.