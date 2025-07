A inflação nos EUA volta a subir no mês de junho, um indicador do impacto que as tarifas de Donald Trump começam a ter para os consumidores do país. De acordo com o Departamento do Trabalho, responsável pelos indicadores, a inflação em junho foi de 2,7%, em comparação ao mesmo período de 2024. A taxa é mais elevada que o mês de maio, quando a inflação foi de 2,4%. O índice mensal ainda foi de 0,3%, contra 0,1% em maio.