Com sanções, Trump quer forçar Lula, Xi e Modi a pressionar Putin Ao ameaçar colocar sanções secundárias caso a Rússia não aceite negociar o fim da guerra com a Ucrânia, o governo de Donald Trump tem um objetivo: forçar os presidentes do Brasil, Índia e China a pressionar Vladimir Putin por um acordo. Fontes diplomáticas em Washington confirmaram ao UOL que o objetivo da medida é o de elevar o custo político e econômico para qualquer país que continuar comprando petróleo, diesel ou gás natural da Rússia. Veja o texto completo de Jamil Chade