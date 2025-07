O deputado federal Reimont (PT-RJ), presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados, pediu ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a instauração de investigação, pedido de prisão preventiva e extradição do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Para isso, o petista recorreu à Lei 14.197/2021, que trata da defesa do Estado Democrático de Direito, incluindo golpe de Estado, abolição violenta da ordem constitucional e incitação à ruptura institucional. Ela foi sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro, pai do alvo agora da ação. Originalmente, o projeto de lei era de autoria do ex-deputado Hélio Bicudo, ainda dos anos 90.