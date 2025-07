"O presidente (Donald Trump) certamente não está tentando ser o imperador do mundo". Mas é "o líder do mundo livre". Foi com essa resposta que a secretária de Comunicação da Casa Branca, Karoline Leawitt, respondeu nesta quinta-feira às críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em sua coletiva de imprensa regular na Casa Branca, Leawitt foi questionada sobre a relação com Lula. Segundo ela, Trump é um "presidente forte" e que mudanças já foram notadas em todo o mundo por conta dessa sua suposta característica.