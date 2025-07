Uma das principais lideranças parlamentares da Europa, a deputada Anna Cavazzini, criticou a aprovação da nova Lei de Licenciamento Ambiental no Brasil e que foi votada nesta madrugada no Congresso brasileiro. "Deploro a aprovação do projeto de lei de licenciamento ambiental pelo Congresso brasileiro", disse a parlamentar, que é vice-presidente da Delegação do Brasil no Parlamento Europeu e representante do comitê de relações comerciais entre a UE e os EUA.