O Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos criticou a aprovação da nova Lei de Licenciamento Ambiental no Brasil, votada nesta madrugada no Congresso do Brasil. A esperança do órgão das Nações Unidas é que o projeto seja vetado.

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria novas regras para o licenciamento ambiental. com 267 votos a favor e 116 contra. O texto vai à sanção do presidente Lula (PT). O resultado foi proclamado às 3h40 da madrugada.

"Nosso escritório compartilha as profundas preocupações com a aprovação dessa legislação, que representa um grande retrocesso para o meio ambiente e os direitos humanos no Brasil", afirmou o chefe do escritório de Direitos Humanos da ONU na América do Sul, Jan Jarab.



"Em momentos anteriores, nos pronunciamos - bem como os Procedimentos Especiais das Nações Unidas - contrariamente ao andamento da proposta ora aprovada", explicou.