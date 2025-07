Trump desmontou OMC para ficar livre para usar tarifas comerciais como arma Nos últimos meses, Donald Trump rasgou as regras internacionais do comércio e passou a usar tarifas como armas para atingir seus objetivos políticos, militares e até ideológicos. Nada disso é autorizado pelo pacote de leis que, ao longo de décadas, foram negociadas por governos em todo o mundo, inclusive pelos Estados Unidos. Mas a ofensiva de Trump apenas está ocorrendo graças a uma operação que, nos bastidores, desmontou qualquer controle internacional que poderia existir contra o poder americano, em especial o sistema de tribunais da OMC (Organização Mundial do Comércio). Assim, ele poderia agir sem qualquer risco de que seja punido, usando sua maior arma: o fato de os EUA serem o maior mercado consumidor do mundo. Veja o texto completo de Jamil Chade