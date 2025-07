Jason Miller, um dos principais interlocutores de Donald Trump com a família Bolsonaro e estrategista do presidente americano, aponta que a decisão do STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro poderá ter um resposta por parte de Washington. "Seja forte, Presidente @jairbolsonaro!", escreveu nas redes sociais. "O mundo inteiro está assistindo às táticas ditatoriais e antidemocráticas de @Alexandre de Moraes, e dezenas de milhões da pessoas o apoiam", disse.