Depois de atacar o ministro Alexandre de Moraes e se colocar ao lado do bolsonarismo, o bilionário Elon Musk agora escolhe como alvo da Justiça francesa. Nesta segunda-feira, ele anunciou que não irá colaborar com uma investigação aberta em Paris e que apura o papel da plataforma X na difusão de discurso de ódio e interferência estrangeira no país. Para a empresa de Musk, porém, trata-se de uma ofensiva "politicamente motivada" e que supostamente ameaça a "liberdade de expressão" dos usuários da plataforma.