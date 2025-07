Paul Krugman, vencedor do prêmio Nobel de Economia, sai em defesa do Pix e pergunta: "O Brasil inventou o futuro do dinheiro?". Em sua coluna semanal, publicada nesta terça-feira no subtrack, o americano questiona a situação das criptomoeadas nos EUA e diz que o governo de Donald Trump deveria olhar o Brasil como referência no sistema de pagamento. Os comentários estão sendo feitos uma semana depois que o governo dos EUA decidiu abrir uma investigação contra o sistema de pagamentos no Brasil, o que poderia acarretar em novas sanções e tarifas contra o país.