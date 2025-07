O governo brasileiro usou a principal reunião da OMC (Organização Mundial do Comércio) para criticar as tarifas impostas por Donald Trump. Ainda que não tenha citado o nome do presidente dos EUA e nem o país uma só vez, o recado do Itamaraty era evidente: tarifas estão sendo usadas para interferir em assuntos internos de países. Trump vinculou as tarifas de 50% contra os bens brasileiros à situação legal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas também usou o comércio para coagir a Colômbia, México, Canadá e Rússia, entre outros.