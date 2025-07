Entidades e universidades se uniram para enviar uma carta conjunta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alertando para o fato de que a soberania brasileira já é alvo de um ameaça diante da dependência que hoje existe em relação às empresas de tecnologia, plataformas e armazenamento de dados. Segundo eles, nos últimos dias, a ofensiva da Casa Branca contra o Brasil "expôs publicamente as vulnerabilidades do Brasil em relação às grandes potências e suas empresas tecnológicas, trazendo à tona uma reflexão profunda sobre a dependência digital do país".