A Anistia Internacional Brasil enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedindo que seu governo vete o Projeto de Lei 2.159/2021, sobre o licenciamento ambiental e que foi apelidada de "PL da Devastação". A iniciativa foi aprovada no Legislativo e, agora, segue para ser sancionada pelo Palácio do Planalto. Mas, para a entidade internacional, sua tramitação representa um "momento crítico para o futuro do Brasil e do planeta", obrigando a organização a iniciar uma campanha mundial contra sua adoção pelo país. Há uma semana, o UOL revelou como relatores da ONU também colocaram pressão sobre o governo brasileiro, enquanto líderes parlamentares da UE alertaram que sua aprovação representaria um abalo na credibilidade internacional do país.